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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب على غزة.. المقاومة تهزم قوات الاحتلال رغم الدعم الأمريكي الكاسح

المقاومة
المقاومة

أجابت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن سبب تمكن المقاومة من إلحاق هزائم وخسائر كبيرة في جيش الاحتلال رغم الجسر الجوي والدعم الأمريكي الهائل والغربي كذلك خاصة من ألمانيا.

وقالت الصحيفة رغم عدد الطائرات العسكرية التي نقلت أطنانا وأطنانا من العتاد والسلاح، إلا أن ذلك لم يقترب من تدمير المقاومة.

وذكرت الصحيفة أن حماس أنشأت مئات الآلاف من المنشآت العسكرية الخاصة بها، ويتحصن عشرات الآلاف من عناصرها في الأنفاق وهم مستعدون جيدا للهجوم والمباغتة.

كل ذلك يجعل خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي كبيرة وتمنعه من تنفيذ أهدافه داخل القطاع.

وذكرت الصحيفة أن خروج عناصر حماس في الأنفاق لا يترك للجيش الإسرائيلي أي خيار سوى مواجهتهم في قتالٍ من مسافة قريبة.

وفشلت المركبات المدرعة والمدفعية في اختراق الشوارع الضيقة.

ويُدرك الجيش أنه ليست لديه القدرة على القضاء على حماس والبنية التحتية من الجو، ولا يستطيع الجيش الصهيوني استهداف جميع المنشآت والقواعد فوق وتحت الأرض في غزة، ويفترض أن تنتهي الحرب نهاية يناير 2024.

 

 

 

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