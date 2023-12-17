إيه العظمة دي.. أحمد شوبير يتغزل في أبوتريكة والأهلى

نشر الإعلامي أحمد شوبير غزلا في أبو تريكة والأهلي في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"باتفرج من شويه علي الأهلي وكلوب أمريكا المكسيكى وأول برونزية للاهلي في كأس العالم للأنديه هو إيه عظمة أبوتريكه دي؟ وايه روعة الاهلي دي؟ وايه جمال عصام الشوالي في التعليق دي؟ واضح ان توكيل فرحة المصريين والعرب في كرة القدم تخصص اهلاوى .. اللهم ديمها نعمه ياااارب".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابل هدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطة بعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، وخلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .