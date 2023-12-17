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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 مطالب للمقابلة الشخصية لمنحة 100 مدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى،  فى إطار المشروع القومى للتدريب و إعداد القيادات، تقديم منحة مجانية لـ 100 متدرب من المركز القومى للتدريب بهدف انتقاء أفضل العناصر من المدربين للانضمام لفريق المدربين الذين سيتم الاستعانة بهم مستقبلا على من البرامج التدريبية التى يقدمها المركز.

 

متطلبات المقابلة الشخصية 
 

1- طباعة الملف التعريفى ورقيا

2- تسليمه إلى لجنة المقابلة الشخصية مع وجود أصول المستندات

3- تجهيز العرض التقديمي بصيغة بوربوينت للعرض أمام اللجنة العليا للتدريب

4- مدة العرض لا تزيد عن 7 دقائق

5- سيتم إخطار المتقدمين بالموعد المحدد عبر البريد الإلكتروني

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شروط التقديم للمنحة المجانية

1- أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس و المعاونين بالجامعات الحكومية المصرية

2- أن يكون المتقدم حاصلا على دورة فى إعداد المدربين معتمدة من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو من المجلس الأعلى للجامعات

3- أن يكون المتقدم على رأس العمل وغير منتدب للعمل خارج مصر

خطوات التقديم للمنحة

1- ملء بيانات التسجيل على منصة التدريب

2- تحميل سيرة ذاتية مختصرة موضحا فيها الخبرات التدريبية

3- يقوم المتقدم بتسجيل فيديو مدته لا تزيد عن دقيقة مقدما فيه نفسه

4- سيتم فحص الملفات و الفيديوهات من قبل لجنة مشكله من أمين المجلس الأعلى للجامعات

5- سيتم التواصل مع المقبولين لتحديد موعد لعرض برنامج تدريبي مصغر أمام لجنة اعتماد مشكله من أمين المجلس الأعلى للجامعات

6- من يجتاز لجنة الاعتماد يحصل على شهادة وكارنيه مدرب معتمد من المركز القومي للتدريب

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المشروع القومى للتدريب و إعداد القيادات المركز القومى للتدريب مطلبات المقابلة الشخصية

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