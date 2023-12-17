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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تخطف أنظار متابعيها بلوك شتوي أنيق عبر إنستجرام|شاهد

منه فضالي
منه فضالي

خطفت الفنانة منه فضالي، أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت «منة» في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكت طويل أسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع بشرتها.


 يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى،ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم،وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيفالشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميدياهب سعدى – جوهر.

احمد داش أحمد فهيم اخر اعمال منة فضالي إيمان العاصي بيومي فؤاد هالة صدقي جعفر العمدة طارق النهري محمد رمضان وزينة منذر رياحنة

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