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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني

صدى البلد

وقعت غرفة الصناعات الهندسية اليوم برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة بروتكول تعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم الفني وشركاء القطاع الخاص لدعم مراكز التميز. 
شهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني  و الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني و كورا جوتمان/مديرة المشروع (EPP-GIZ) .
يهدف بروتوكول التعاون إلى انضمام مؤسسة جدارات للتنمية وتوقيع اتفاقية انضمام خبير التنمية واحتفالية انضمام شركات جديدة لمجلس إدارة مركز تميز زين العابدين.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أن غرفة الصناعات الهندسية تستهدف تقديم كل ما هو جديد من مواد علمية وابتكارات للشركات الاعضاء بالغرفة لتحسين جودة المنتجات و تطوير العنصر البشري ليتواكب مع معطيات العصر الحديث والتطور التكنولوجي الكبير حاليا في مختلف المجالات .
و أكد محمد المهندس أن الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع الصناعي مهم جدا في الوقت الحالي ونحن نعمل على هذا الملف بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية للنهوض بالعاملين وتطوير الصناعة المصرية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تحمل شعار صنع في مصر .

غرفة الصناعات الهندسية وزارة التربية التعليم الفني

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