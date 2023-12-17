مد طلبات التقديم للترشح لعضوية 3 شُعب بـ تجارية الإسماعيلية

أعلن أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن مد طلبات التقديم لطلبات الترشح لعضوية 3 شُعب.

أوضح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية مد فترة تقديم طلبات الترشح في شعبة تجارة السيارات وشعبة المصوغات والساعات وشعبة تجارة البقالة والمواد الغذائية.

وتقرر مد فترة التقديم بطلبات الترشح الى غد الاثنين، الموافق 15-1-2024، على أن تقدم الطلبات بإدارة الشئون الإقتصادية بالدور الخامس.

وكان الشافعي، قرر تشكيل لجنة الخدمات والمنبثقة من مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام الغرفة و5 من أعضاء المجلس.

وبحسب القرار، يكون للجنة بعض المهام منها إعداد وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من العيادات والمعامل والصيدليات والأندية الاجتماعية وقاعات الأفراح لتقديم خصومات بنسبة معينة للتجار المنتسبين للغرفة المجددين العضوية.



تشكيل لجنة برئاسة سعيد شعيب

وتقرر تشكيل لجنة برئاسة سعيد شعيب سكرتير الغرفة التجارية وعضوية كل من أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، علي العدوي، أحمد موسي، حاتم العدوي، محمد فايق.

من جانبه أكد سعيد شعيب سكرتير الغرفة ورئيس اللجنة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات فعالة للتجار والمنتسبين للغرفة التجارية بالإسماعيلية.