كنز لا يقدر بثمن| العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام.. أين كانت؟

في إيطاليا، عثر علماء الآثار على كنز أثري فريد، حيث اكتشفوا مدينة رومانية اختفت قبل أكثر من 1500 عام.

وهذا الاكتشاف يلقي الضوء على تاريخ مهم ومفقود للإمبراطورية الرومانية، ويثير فضول العالم حول الحضارة التي كانت تزدهر وتلقى دعمًا من الإمبراطور يوليوس قيصر.

اسم المدينة الرومانية المفقودة

وتُدعى المدينة "إنترامنا ليريناس"، وقد تم اكتشافها في موقع استراتيجي بين روما ونابيس، حيث كانت تلعب دورًا مهمًا في الشبكة الحضرية الإقليمية.

تفاصيل الاكتشاف

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء الآثار اكتشفوا بقايا المدينة الرومانية التي استوطنها أكثر من ألفي شخص، وكانت تحظى بدعم الإمبراطور يوليوس قيصر.

والاكتشاف يُظهر أن المدينة بقيت مهجورة لمدة 1500 عام، وكانت تعد واحدة من المواقع الرئيسية في العصر الروماني.