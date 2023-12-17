أستاذ إدارة أعمال: البناء في مصر آخر 9 سنوات غير حياة المواطنين

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، أن حجم المشاريع التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية، لم تحدث منذ عهد محمد علي، مضيفا أن هناك مشاريع في مختلف الأصعدة.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين، مقدمة برنامج افتح باب قلبك، المذاع عبر قناة "CBC"، أن هذه العملية البنائية كانت مطلوبة بقوة، وساهم بقوة في تحسين وتسهيل الحياة على المصريين.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، أن عملية البناء كانت حتمية، والا كانت حدثت أزمة حقيقية، حيث أن تعداد مصر كان 88 مليون نسمة عام 2010 وهو الآن 105 مليون نسمة، وهذه الزيادة تعادل تعداد دول قائمة بالفعل.