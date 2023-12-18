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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

صدى البلد

سيطر الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر وفاة التيك توكر عبد الرحمن فلانتينو والذي تميز بخفه دمه وابتسامته من خلال مقاطع الفيديو الذي يبثها من خلال تطبيق التيك توك.

وفاة التيك توكر فلانتينو بمرض في لسانه 

ظهر المؤثر في مقطع فيديو قبل وفاته بفترة قصيرة وفاجأ متابعيه بنبأ معاناته من ورم

قال فلانتينو من خلال اخر مقطع ظهر فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أفتقدكم جميعا.. منذ فترة لا أظهر بسبب إصابتي بورم في اللسان والغدد الليمفاوية.. أنا حاليا أنهي الإجراءات من المقرر إجراء جراحة استئصال للورم.. أطلب من حضراتكم الدعاء لي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

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