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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة شهر.. غلق شارع الأسمرات بالمقطم لتنفيذ خط بترول مسطرد-التبين بالقاهرة

غرفة العمليات
غرفة العمليات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من مسار خط بترول (مسطرد / التبين) .

وأوضحت أن هذه الأعمال الأمر تستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يميناً شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان بالمقطم.

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة إن هذه الأعمال تستغرق مدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الإثنين الموافق 18/12/2023 .

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شارع 9 مرور القاهرة مسطرد لمدة شهر غلق شارع القاهرة الغلق الكلي الإدارة العامة لمرور القاهرة

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