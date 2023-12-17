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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: تنفيذ برنامج «المرأة تقود» خلال 23 يوما

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور تيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية .

وأكدت نائب المحافظ، أن البرنامج تم تنفيذه على مدار 23 يوما تدريبيا، وضم 140 متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية.

وأشارت إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية، في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة، مشيدةً بمبادرة الأكاديمية لتنفيذ البرنامج على أرض المحافظة، لتوسيع نطاق الاستفادة، والوصول لأكبر عدد من السيدات المستهدفات بالتدريب.

ورشتا عمل بمركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد

ونهت بأنه سيتم عقد لقاءٍ قريب مع خريجات البرنامج؛ لبحث أوجه الاستفادة من البرنامج وورش العمل المقدمة، وآليات تنفيذ الأفكار والمقترحات التي قدموها خلال البرنامج.

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