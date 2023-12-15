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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشتا عمل بمركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يشارك مركز  خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة في ورشتي عمل ( المتابعة والتقييم - كتابة المقترحات وطلبات التمويل) بإشراف هيئة أمديست مصر.

ياتي ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

صرحت بذلك الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز  خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وقالت إن التدريب يهدف الى إعداد نظم التقييم والمتابعة لخطة عمل المركز وبناء نموذج متكامل من المتابعة والتقييم كما تناولت ورش العمل التدريب علىً تصميم المشروعات وصياغة الافكار وتقييمها  ومعرفة مصادر التمويل وكيفية الحصول علىً تمويل.

 

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وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد أن البرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية لأعضاء المركز  لرفع قدراتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات متميزة لأبنائنا من ذوي الإعاقة بالجامعة  ، ليكون لهم دوراً إيجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل،هذا وقد مثل الجامعة فى التدريب  الدكتور /محمود محارب أمين -نائب مدير المركز - د / فيصل فتحي محمد  وحدة المتابعة والتقييم بالمركز.

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