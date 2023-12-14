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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بعد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن ل 20 وحدة بالمراكز الخمسة.

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وأوضح الزملوط أن الوحدات الجديدة تضم ( مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين 2 و 3 - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف و التشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

 

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