انطلاق فعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك» بـ5 مراكز شباب في الوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب) وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أولى فعاليات برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية؛ لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة الوادي الجديد، داخل 5 مراكز شباب برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.



ويتجه البرنامج في استراتيجيته إلى تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عاما (الطلائع)، 18 - 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.



ويستهدف البرنامج 15 محافظة (شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر)، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".



وجاءت المشاركة الأولى لمدربي البرنامج من أبناء المحافظة "ريم أسامة، أسامة علي، أنس خالد، فاطمة أحمد، آية سرور".. مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، وأن استدامة المبادرات المطروحة يتوقف على ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها: "الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف".

