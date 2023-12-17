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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فايز فرحات: نتنياهو قد لا يكون في السلطة وقت تقرير مصير غزة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه منذ بدء أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023؛ كان هناك حديث داخل بعض مراكز الفكر الأمريكية وتصريحات خطيرة من جانب المسؤولين في إسرائيل حول سيناريو ما بعد الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنه لا مجال لاحتلال دائم لقطاع غزة من جانب إسرائيل، ولا مجال أيضًا لاقتطاع أي أجزاء من القطاع، إضافة إلى ذلك كان هناك تأكيد على أن غزة والضفة الغربية هما وحدة واحدة وأساس لمشروع الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعترف بذلك حتى الآن، ويدلي بتصريحات خطيرة حول القضاء على غزة بشكل كامل، وذلك يؤكد على ضعف الموقف الأمريكي في مواجهة إسرائيل، بينما التوترات الداخلية الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو قد لا يكون في السلطة وقت تقرير مصير غزة بعد الحرب.

ضعف الموقف الأمريكي 


ولفت إلى أن تصريحات نتنياهو تعود لعدة عوامل، منها ضعف الموقف الأمريكي أمام إسرائيل، رغم انتقادات بايدن ومطالبه بتغييرات في الحكومة الإسرائيلية لإبعاد الوزراء المتطرفين، وتقارير لوضع سقف زمني للعدوان من قبل أمريكا، فإن نتائج زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل كشفت الضعف الحقيقي لأمريكا أمام إسرائيل.

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