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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي.. فيديو

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلة: "المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي".

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على قناة "CBC"،: "القصف مستمر وأرقام الشهداء مستمرة، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرج كبير في هذه الفترة".

وأشارت: " الداخل الإسرائيلي يعاني المشاكل الداخلية وتفاقم في المشهد الداخلي، واستمرار "المكابرة" والعنجهية، والإطاحة بحكومة نتنياهو إذا تحققت سيكون هناك محاسبة كبيرة له".

وأوضحت: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشهد تصاعداً مستمراً، حيث تضرب كل معايير الأمن القومي الفلسطيني والعربي، وعلى الأصعدة كلها على ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهذا النزيف المستمر من الدماء الفلسطينيين، والبعض يقول إن هذا ثمن عودة القضية للمشهد العالمي مجددا والحديث عن حل الدولتين". 

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