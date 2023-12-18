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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: وضع غزة المأساوي مسئولية إسرائيل

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: من يجرؤ على نقد إسرائيل والحديث عنها، حيث يتم تدمير الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وقال “أحمد المسلماني” إن إيلون ماسك تعرض للكثير من الهجوم، بعد دعمه للشعب الفلسطيني، ومع الوقت تأثر بالضغط الإسرائيلي والمساندين، وتوجه بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة من وضع صحي مأساوي تتحمل إسرائيل مسئوليته، بسبب القصف وسبب المرض والموقف بقى صعب وبائس، وموقف مصر واضح وصريح من اللحظة الأولى تجاة التهجير.
 

غزة قطاع غزة إسرائيل الإعلامي أحمد المسلماني الشعب الفلسطيني

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