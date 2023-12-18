هل دفن الميت ليلا غير جائز وهل البكاء يؤذيه.. داعية يجيب

تلقى الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامى، سؤالا من سيدة عن حكم البكاء على الميت ودفنه ليلا، تقول: «أختي توفيت منذ 7 أشهر، ودفنت فجرا، ولا أستطيع أن أتوقف عن البكاء على فراقها، فهل يعذب الميت على بكاء أهله عليه؟».

وفي رده، قال «أبوبكر»، خلال برنامج «إني قريب»، على قناة «النهار»، اليوم الجمعة: «بلاش ندفن بالليل طالما ليس هناك ضرورة، الأولى والأفضل انتظار الناس والدفن نهارا»، متابعا: «طالما معندناش ضرورة ملحة للدفن بالليل بلاش».

وأوضح الداعية الإسلامي أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، مضيفا: «هذا كلام ورد عن عبدالله بن عمر وصححته السيدة عائشة».

وتابع «أبوبكر»: «الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، البكاء رحمة، النبي بكى على خديجة والقاسم وإبراهيم وأمه».



كيف أتأكد من وصول دعائي للميت

أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ليس عندي طريقة تجعلني أستطيع أن أقول لك من خلالها كيف تعرفين أن دعاءك يصله.

وأضاف أمين الفتوى: ولكن نحن لنا رب وهذا الرب اسمه الكريم الرحيم اللطيف وإن شاء الله سيوصل دعاءك وأثره إلى ابنك ويراضيكي بإذن الله.

هل يعلم المتوفى بمن يدعو له

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء نص الجواب: "الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن: أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقى والبزار من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك.

وقال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.

فضل الدعاء للميت

دعاء للميت أو ادعية المتوفي والدعاء عامة يعد من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .