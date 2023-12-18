مع إطلاق المزيد والمزيد من الهواتف الذكية الرائدة كل عام، تزداد أهمية اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك. بالنسبة للكثيرين، يعد iPhone هو الخيار الأول، ولكن قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة للبعض.

تقدم شاومي مجموعة متنوعة من الهواتف الرائدة التي تنافس iPhone وبسعر أقل، أحد أفضل الخيارات المتاحة هو Xiaomi 12 Pro.

يتميز Xiaomi 12 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة. كما أنه مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، والذي يوفر أداءً ممتازًا للتطبيقات والألعاب.

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز Xiaomi 12 Pro بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صور سيلفي رائعة.

يتميز Xiaomi 12 Pro أيضًا ببطارية كبيرة 4600mAh تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. يعمل بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر بألوان مختلفة، بما في ذلك الأزرق والأخضر والأسود.

أفضل هاتف رائد من شاومي ينافس iPhone وبسعر أقل

المواصفات الرئيسية لـ Xiaomi 12 Pro:

• شاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

• معالج Snapdragon 8 Gen 1

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

• بطارية 4600mAh تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات

• نظام التشغيل Android 13

السعر:

يبدأ سعر Xiaomi 12 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من سعر iPhone 13 Pro الذي يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يقدم أداءً ممتازًا وكاميرات رائعة وبطارية طويلة الأمد، فإن Xiaomi 12 Pro هو خيار رائع. إنه ينافس iPhone وبسعر أقل.