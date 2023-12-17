مع إطلاق المزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد كل عام، تزداد أهمية اختيار التطبيقات المناسبة لاحتياجاتك. بالنسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر قليل، فإن الخيارات المتاحة لهم محدودة بعض الشيء. ومع ذلك، هناك بعض الهواتف الذكية من سامسونج التي تقدم قيمة جيدة مقابل المال.

Galaxy A34

يعد Galaxy A34 أحد أفضل الخيارات المتاحة للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر قليل. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة. كما أنه مزود بمعالج MediaTek Helio G80، والذي يوفر أداءً جيدًا للتطبيقات اليومية.

أفضل هاتفين سامسونج للشباب بسعر قليل في 2023

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز Galaxy A34 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل صور سيلفي رائعة.

يتميز Galaxy A34 أيضًا ببطارية كبيرة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. يعمل بنظام التشغيل Android 12، ويتوفر بألوان مختلفة، بما في ذلك الأزرق والأخضر والأسود.

Galaxy A23

يعد Galaxy A23 خيارًا آخر رائعًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر قليل. يتميز بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة. كما أنه مزود بمعالج Snapdragon 680، والذي يوفر أداءً جيدًا للتطبيقات اليومية.

أفضل هاتفين سامسونج للشباب بسعر قليل في 2023

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز Galaxy A23 بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 5 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل صور سيلفي رائعة.

يتميز Galaxy A23 أيضًا ببطارية كبيرة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. يعمل بنظام التشغيل Android 12، ويتوفر بألوان مختلفة، بما في ذلك الأسود والأحمر والأزرق.

إذا كنت تبحث عن أفضل موبايل سامسونج للشباب بسعر قليل في 2023، فإن Galaxy A34 أو Galaxy A23 هما خياران رائعان. كلاهما يقدم أداءً جيدًا وكاميرات رائعة وبطاريات طويلة الأمد.