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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

أفضل الهواتف الرائدة
أفضل الهواتف الرائدة في 2023

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة في عام 2023، أصبح من الصعب اختيار الأفضل. ومع ذلك، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية والتصميم والسعر، فإن أفضل الهواتف الرائدة في عام 2023 تتمثل فيما يلي:

 

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

 

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف ذكي رائد لعام 2023. إنه يحتوي على كل ما تريده في هاتف ذكي، بما في ذلك شاشة AMOLED رائعة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 القوي، وبطارية تدوم طوال اليوم.

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

2. iPhone 15 Pro Max

 

يعد iPhone 15 Pro Max أفضل هاتف ذكي رائد لمستخدمي iOS. إنه يحتوي على نفس الشاشة والكاميرا الرائعة مثل Galaxy S23 Ultra، ولكنه يحتوي أيضًا على نظام تشغيل iOS القوي وخدمات Apple المميزة.

iPhone 15 Pro Max

3. Google Pixel 7 Pro

 

يعد Google Pixel 7 Pro خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا رائعة. يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

Google Pixel 7 Pro

4. OnePlus 10 Pro

 

يعد OnePlus 10 Pro خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وسعر مناسب. يحتوي على شاشة AMOLED بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وبطارية تدوم طوال اليوم.

OnePlus 10 Pro

5. Xiaomi 12S Ultra

 

يعد Xiaomi 12S Ultra خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا رائعة وتصميم فاخر. يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 48 ميجابكسل.

Xiaomi 12S Ultra

بالطبع، هناك العديد من الهواتف الرائدة الرائعة الأخرى المتاحة في عام 2023. ومع ذلك، فإن الهواتف الخمسة المذكورة أعلاه هي أفضل خيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل ما تقدمه التكنولوجيا.

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