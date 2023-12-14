مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة في عام 2023، أصبح من الصعب اختيار الأفضل. ومع ذلك، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية والتصميم والسعر، فإن أفضل الهواتف الرائدة في عام 2023 تتمثل فيما يلي:

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف ذكي رائد لعام 2023. إنه يحتوي على كل ما تريده في هاتف ذكي، بما في ذلك شاشة AMOLED رائعة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 القوي، وبطارية تدوم طوال اليوم.

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

2. iPhone 15 Pro Max

يعد iPhone 15 Pro Max أفضل هاتف ذكي رائد لمستخدمي iOS. إنه يحتوي على نفس الشاشة والكاميرا الرائعة مثل Galaxy S23 Ultra، ولكنه يحتوي أيضًا على نظام تشغيل iOS القوي وخدمات Apple المميزة.

iPhone 15 Pro Max

3. Google Pixel 7 Pro

يعد Google Pixel 7 Pro خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا رائعة. يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

Google Pixel 7 Pro

4. OnePlus 10 Pro

يعد OnePlus 10 Pro خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وسعر مناسب. يحتوي على شاشة AMOLED بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وبطارية تدوم طوال اليوم.

OnePlus 10 Pro

5. Xiaomi 12S Ultra

يعد Xiaomi 12S Ultra خيارًا رائعًا لمستخدمي Android الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا رائعة وتصميم فاخر. يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 48 ميجابكسل.

Xiaomi 12S Ultra

بالطبع، هناك العديد من الهواتف الرائدة الرائعة الأخرى المتاحة في عام 2023. ومع ذلك، فإن الهواتف الخمسة المذكورة أعلاه هي أفضل خيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل ما تقدمه التكنولوجيا.