غاناوبنما أقل مباريات الدور الأول حضورًا جماهيريًا بمونديال 2026

سجلت مباراة غانا وبنما الرقم الأقل من حيث الحضور الجماهيري خلال مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت حضور 42,942 مشجعًا في مدرجات ملعب “تورنتو” بكندا، لتصبح الأقل إقبالًا جماهيريًا بين جميع مباريات الدور الأول حتى الآن.

ورغم انخفاض الحضور الجماهيري مقارنة بباقي مباريات البطولة، جاءت المواجهة قوية ومثيرة على المستوى الفني، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وصنع الفرص على مدار شوطي اللقاء.

فوز ثمين لغانا

ونجح منتخب غانا في تحقيق انتصار مهم على حساب منتخب بنما بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 2026.

وظلت النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن المنتخب الغاني من خطف هدف الفوز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال ويمنح جماهيره بداية مثالية في البطولة.

ثلاث نقاط تعزز طموحات “النجوم السوداء”

بهذا الفوز، وضع منتخب غانا أول ثلاث نقاط في رصيده، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ32، خاصة في مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وكرواتيا