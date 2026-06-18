كولومبيا تتقدم على أوزبكستان بهدف في الشوط الأول بكأس العالم 2026

أنهى منتخب كولومبيا الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب أوزبكستان متقدمًا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت أداءً متوازنًا بين الطرفين قبل أن ينجح المنتخب الكولومبي في هز الشباك قبل نهاية النصف الأول.

وجاء هدف التقدم لصالح كولومبيا في الدقيقة 41 عن طريق دانيال مونيوث، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مهمة قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني.

وخاض منتخب أوزبكستان المباراة بتشكيل ضم أوتكير يوسوبوف في حراسة المرمى، وأمامه كل من رستم عاشورماتوف، وعبد القادر خوسانوف، وعبد الله عبدالليف في الخط الخلفي، بينما تواجد في وسط الملعب شيرزود نصرولاييف، وبهروز كريموف، وأوتابيك شوكوروف، وأكمل موزجوفوي، فيما قاد الخط الهجومي الثلاثي عباس بيك فايزولاييف، وإلدور شومورودوف، وأوستون أورونوف.

في المقابل، بدأ منتخب كولومبيا المباراة بتشكيل تكون من كاميلو فارجاس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيال مونيوث، ودافينسون سانشيز، وجون لوسيمي، وخوان موخيكا في الدفاع، بينما ضم خط الوسط جيفرسون ليرما، وجوستافو بويرتا، وجيمس رودريجيز، واعتمد المدير الفني في الهجوم على الثلاثي جون أرياس، ولويس سواريز، ولويس دياز.

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة من المنتخبين، حيث سعى منتخب أوزبكستان إلى الوصول لمرمى منافسه عبر الهجمات المنظمة، في حين اعتمد منتخب كولومبيا على الاستحواذ والتحرك السريع في الثلث الهجومي، حتى تمكن من ترجمة أفضليته بهدف قبل نهاية الشوط.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، في ظل سعي منتخب أوزبكستان لإدراك التعادل والعودة إلى أجواء المباراة، بينما يتطلع منتخب كولومبيا للحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ووضع قدم قوية في سباق التأهل إلى الدور التالي من البطولة