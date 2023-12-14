اعرف أسعار ومميزات هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة

وفقًا لأحدث تقرير من وكالة أنباء كورية، تخطط سامسونج لبيع سلسلة Galaxy S24 بنفس الأسعار التي كانت عليها سلسلة Galaxy S23 السابقة، بالإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير على وجود ميزة الرسائل النصية الطارئة عبر الأقمار الصناعية لسلسلة S24.

لقد سمعنا شائعات حول هذه الميزة عدة مرات الآن، لكن من المحتمل أن تلغي هذه الصورة المسربة كل الشكوك، حيث تنص بوضوح على أن هاتف سامسونج Galaxy S24 الذي لم يتم تسميته يدعم الرسائل النصية الطارئة عبر اتصال الأقمار الصناعية، تمامًا مثل أحدث هواتف iPhone وبعض هواتف Huawei.

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يشير التقرير إلى أن جميع هواتف Galaxy S24 ستدعم ميزة الطوارئ الجديدة، بغض النظر عن المعالج الذي ستستخدمه.

تلبي شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة معايير 3GPP لمثل هذا الاتصال بسلسلة Galaxy S24 الخاصة بها، لكن لا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت ستتوفر في جميع الأسواق منذ البداية.

عندما يتعلق الأمر بالأسعار، تهدف الشركة المصنعة للهواتف الذكية إلى الحفاظ على أسعار مماثلة للعام الماضي. وذلك لأنها تعتقد أنها يمكن أن تعزز المبيعات في سوق متعافي، بينما تظل تنافسية من خلال تقديم المزيد من الميزات بنفس السعر أو سعر أقل من المنافسين.

الهدف هو تحقيق مبيعات أكثر بنسبة 10٪ عن العام الماضي بشحن 33 مليون وحدة إجمالاً.

تتمكن سامسونج من الحفاظ على أسعارها باستخدام معالج Exynos 2400 لطرازاتها الأساسية والـ Plus في بعض الأسواق، ولكن يُقال إن Galaxy S24 Ultra مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في كل مكان.