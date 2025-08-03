محافظ دمياط و مدير مديرية الصحة الجديد يناقشان عدد من ملفات القطاع الصحى

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام عمله الجديد معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد...

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة الموقف الخاص بعدد من ملفات العمل الصحى بالمحافظة، حيث أشار " محافظ دمياط " إلى أن هذا الملف من أولويات العمل بالمحافظة، لافتًا إلى أن ذلك انعكس فى مبادرة اتخذتها المحافظة، جاءت فى إطار إطلاق مجلس الصحة الاقليمى والذى يضم ممثلين عن جميع القطاعات الصحية ، وذلك لتحقيق التكامل وتكاتف الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أنه تم إتخاذ خطوات عديدة استعدادًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و أشار أيضًا إلى أن مستشفيات دمياط ومراكز طب الأسرة بها ، تمتلك مقومات وإمكانيات متعددة جعلتها من أفضل النماذج فى تحقيق منظومة طبية جيدة ومتكاملة ، وأوضح حرص المحافظة الدائم على دعم تلك المنظومة وتخطى اى معوقات تواجهها ، وناقش كذلك آليات تجهيز مقر دائم للمديرية يضم كافة الأقسام بما يضمن العمل بشكل كفء وفعال