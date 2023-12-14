وداعا iPhone.. موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

وفقًا لتقرير من The Elec ، ستحتوي كاميرا Galaxy S24 Ultra على كاميرا واسعة الزاوية 200 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ، وتقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرات تكبير بصري 10x بدقة 10 ميجابكسل.

من المحتمل أن تكون جميع المستشعرات الأخرى ، باستثناء كاميرا 50 ميجابكسل 5x ، هي نفسها بشكل عام مثل تلك الموجودة في S23 Ultra الحالية.

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ستقوم سامسونج بتوريد مستشعر 200 ميجابكسل ، بينما ستقسم توريد الكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل مع شركات Namuga و Sunny Optical.



ستقوم Sunny Optical و Samsung بتوريد كاميرات 10x و 5x. ستقوم Namuga و MCNEX بتوريد الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل ، وفقًا للتقرير.

سيحتوي كل من Galaxy S24 و S24 Plus على كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل ، وكاميرات تكبير بصري 3x 10 ميجابكسل - مطابقة للجيل الحالي.

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وفقًا للتقرير ، تهدف Samsung إلى شحن 35.2 مليون وحدة من سلسلة Galaxy S24 في عام 2024 - منها 15.9 مليون وحدة (45٪) من Galaxy S24 Ultra ، و 13.5 مليون وحدة (38٪) من S24 ، و 5.8 مليون وحدة (16٪) من Plus.