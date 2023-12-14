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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا iPhone.. موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

وداعا iPhone..موبايل
وداعا iPhone..موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

وفقًا لتقرير من The Elec ، ستحتوي كاميرا Galaxy S24 Ultra على كاميرا واسعة الزاوية  200 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ، وتقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرات تكبير بصري 10x بدقة 10 ميجابكسل. 
من المحتمل أن تكون جميع المستشعرات الأخرى ، باستثناء كاميرا 50 ميجابكسل 5x ، هي نفسها بشكل عام مثل تلك الموجودة في S23 Ultra الحالية.

وداعا iPhone..موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

ستقوم سامسونج بتوريد مستشعر 200 ميجابكسل ، بينما ستقسم توريد الكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل مع شركات Namuga و Sunny Optical. 

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ستقوم Sunny Optical و Samsung بتوريد كاميرات 10x و 5x. ستقوم Namuga و MCNEX بتوريد الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل ، وفقًا للتقرير.

سيحتوي كل من Galaxy S24 و S24 Plus على كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل ، وكاميرات تكبير بصري 3x 10 ميجابكسل - مطابقة للجيل الحالي.

وداعا iPhone..موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

وفقًا للتقرير ، تهدف Samsung إلى شحن 35.2 مليون وحدة من سلسلة Galaxy S24 في عام 2024 - منها 15.9 مليون وحدة (45٪) من Galaxy S24 Ultra ، و 13.5 مليون وحدة (38٪) من S24 ، و 5.8 مليون وحدة (16٪) من Plus.

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