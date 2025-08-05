بينهم طفلان.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك على طريق المعصرة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى على طريق المعصرة- ميت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كل من محمد معوض محمد طه 57 عاما بجرح قطعي باليد اليمني وجرح قطعي اعلى الحاجب الايسر وجرح قطعي بالشفاه العلوية وسحجات بالساعد الايسر والركبتين، وولاء محمد محمد احمد

37 عاما، مصابة بكدمات بالصدر وجرح باليد اليسري ؛ هيا احمد عادل صابر 15عاما، مصابة بكدمة بالصدر واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض، وسحجات بالساعد الايسر والركبتن ، تمارة أحمد عادل صابر 5 أعوام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد حمد محمد حمد 3 أعوام مصاب بسحجات باليد اليمني وجرح متهتك بفروة الرأس.

تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.