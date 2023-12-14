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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل إكسسوارات لهواتف iPhone

أفضل إكسسوارات لهواتف
أفضل إكسسوارات لهواتف iPhone

مع إطلاق كل هاتف iPhone جديد، هناك مجموعة جديدة من الإكسسوارات المتاحة لدعمه. يمكن أن تساعدك هذه الإكسسوارات في تحسين تجربة استخدامك لجهاز iPhone الخاص بك، أو حمايته من التلف.

 

فيما يلي بعض أفضل الإكسسوارات لهواتف iPhone:

 

1. غطاء iPhone

يعد غطاء iPhone أحد أهم الإكسسوارات التي يمكنك شراؤها. سيساعدك في حماية جهازك من الخدوش والصدمات. هناك العديد من أنواع أغطية iPhone المتاحة، بما في ذلك الأغطية الجلدية والأغطية البلاستيكية والأغطية الشفافة.

2. شاحن iPhone

من الضروري أن يكون لديك شاحن iPhone موثوق به إذا كنت تريد إبقاء جهازك مشحونًا. يمكنك شراء شاحن iPhone الأصلي من Apple أو اختيار شاحن من شركة تصنيع تابعة لجهة خارجية.

 شاحن iPhone

3. سماعات رأس iPhone

إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست على جهاز iPhone الخاص بك، فستحتاج إلى سماعات رأس. هناك العديد من أنواع سماعات الرأس المتاحة لهواتف iPhone، بما في ذلك سماعات الأذن وسماعات الرأس فوق الأذن وسماعات الرأس اللاسلكية.

سماعات رأس iPhone

4. كارت تخزين iPhone

إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية لهاتف iPhone الخاص بك، فيمكنك شراء بطاقة تخزين microSD. يمكن أن تساعدك بطاقة التخزين في تخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات.

كارت تخزين iPhone

5.حامل iPhone

إذا كنت تريد استخدام جهاز iPhone الخاص بك أثناء التنقل، فيمكنك شراء حامل iPhone. يمكن أن يساعدك الحامل في استخدام جهاز iPhone الخاص بك كشاشة عرض أو كمساعد صوتي.

حامل iPhone

بالطبع، هناك العديد من الإكسسوارات الأخرى المتاحة لهواتف iPhone. عند اختيار الإكسسوارات، من المهم مراعاة احتياجاتك وميزانيتك.

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