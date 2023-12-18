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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستاهل فلوسك..أرخص موبايل شاومي في 2023

يستاهل فلوسك..أرخص
يستاهل فلوسك..أرخص موبايل شاومي في 2023

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على أصحاب الميزانيات المحدودة العثور على هاتف يلبي احتياجاتهم.

 قدمت شركة شاومي هاتفًا ذكيًا رائعًا يُدعى Redmi 10C يوفر قيمة ممتازة مقابل المال.

يستاهل فلوسك..أرخص موبايل شاومي في  2023

الميزات الرئيسية

 

• شاشة IPS LCD مقاس 6.71 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز

• معالج Qualcomm Snapdragon 680

• كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل

• بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط

السعر

يبدأ سعر Redmi 10C من 149 دولارًا، مما يجعله أرخص هاتف ذكي من شاومي في عام 2023.

الأداء

يعمل Redmi 10C بمعالج Qualcomm Snapdragon 680، وهو معالج رباعي النواة مقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

يوفر هذا المعالج أداءً جيدًا للاستخدام اليومي، بما في ذلك تصفح الإنترنت والتطبيقات الاجتماعية والألعاب الخفيفة.

الكاميرا

يحتوي Redmi 10C على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط صورًا جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة.

ومع ذلك، قد لا تكون الصور جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية

يحتوي Redmi 10C على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي توفر عمر بطارية طويلًا.

يمكن أن يستمر الهاتف في العمل لمدة يومين تقريبًا بشحنة واحدة.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر مناسب يوفر قيمة ممتازة مقابل المال، فإن Redmi 10C هو خيار رائع.

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة وكاميرا رئيسية جيدة وبطارية تدوم طويلاً.

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