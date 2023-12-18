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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة الإمارات يهنئون الشيخ تميم باليوم الوطني لقطر

الامارات وقطر
الامارات وقطر

أفادت وسائل  الاعلام الاماراتية اليوم، الاثنين، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  قد بعث برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويصادف اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر من كل عام احتفال دولة قطر باليوم الوطني، لذكرى تأسيس البلاد على يدّ جاسم بن محمد آل ثاني في عام 1878.

ورغم إعلان الديون الأميري القطري يومي الاحد والاثنين الموافقين 17 و18 ديسمبر عطلة رسمية؛ احتفالاً باليوم الوطني، إلا أنه تزامن مع إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

اتحاد الإمارات الاتحاد الإماراتية إعلان الحداد الامارات الشيخ تميم بن حمد آل ثان الشيخ تميم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن زايد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ديوان الرئاسة دولة قطر

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