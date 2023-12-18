عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول جديد بين وزارة التموين والبنك الزراعي

صدى البلد

وقع الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.


واكــــد المصيلحي ان الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم اعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا الى ان تلك الورش سوف تساهم فى امداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب ايضا، واضاف ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة انشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز  تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً .

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ان البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيراً الى ان تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية، مؤكدا ان نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم اعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا ان البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

واشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواء/ احمد سليمان ان كل هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدء بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الاربعاء الجارى واكد المتحدث الرسمى معاون الوزير ان مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة مشيرا الى ان توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

تصعيد خطير .. سرايا القدس تعلن السيطرة علي طائرة إسرائيلية

محمد شوقي يكشف سر انتصار الأهلى والصعود لنصف نهائي مونديال الأندية

تعرف علي معلق مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي وموعد المواجهة

هل تعقد امتحانات الأول والثاني الثانوي إلكترونيا أم ورقيا| قرار عاجل يحسم الجدل

الحد الأقصى يصل 10080 خلال 2024 |تفاصيل زيادة المعاشات

متى تقول دعاء الضحى؟.. لديك فرصة للتخلص من الكرب خلال 107 دقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

طريقة عمل السبيط طاجن

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ