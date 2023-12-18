موقع عبري: المعابد والمؤسسات اليهودية بأمريكا تلقت 200 تهديد خلال يوم واحد

أفاد موقع "مكور ريشون" العبري، صباح اليوم الإثنين، بتلقي مئات المعابد والمؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة تهديدات بشن هجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الموقع العبري أن هذا تصعيد كبير في سلسلة التهديدات والتهديدات الفارغة التي بدأت حتى قبل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وذكرت شبكة المجتمعات الآمنة، التي تنسق الشؤون الأمنية للمؤسسات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أمس الأحد أنها تلقت 199 تهديدا خلال يوم السبت.

ووفقا للموقع لم يتم اعتبار أي من التهديدات ذات مصداقية بعد تحقيقات الشرطة المحلية، لكن بعضها تسبب مع ذلك في حالات خوف وهلع.

وفي ولاية ألاباما، نشر النائب اليهودي الوحيد في الولاية، فيليب أنسلر، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر لحظة توقف قراءة التوراة في الكنيس وإجلاء جميع المصلين بسبب التهديدات. وكتب أنسلر على تويتر: "إنه أمر مرهق". "أشتاق إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أصلي وأعيش بسلام".

ويأتي تصاعد التهديدات في وقت يتزايد فيه القلق لدى اليهود الأمريكيين في أعقاب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة مما تسبب في استشهاد الألاف معظمهم من النساء والأطفال .