جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج التعليم الدولي.. والتقديم بداية يناير

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتا حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

ويستهدف البرنامج العاملين بوزارات التعليم (قبل الجامعي والجامعي) والمنظمات غير الحكومية خاصة هؤلاء الذين يشغلون أو الراغبون في شغل مناصب قيادية في نظام التعليم وأولئك الذين يهدفون إلى شغل مناصب قيادية رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء العالم.



وتضم الفئات المستهدفة القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي أحد الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.

وكشفت جامعة حلوان أنه يبدأ التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 وتنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024، وتمتد مدة التقديم للطلاب الممولين ذاتيا" بعد التواصل مع إدارة البرنامج.

و تابعت ادارة الجامعة انه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبرنامج : http://www.inema-master.com

و يمكن لراغبي الالتحاق التواصل مع إدارة البرنامج عبر البريد الالكتروني : [email protected]



وقد عقدت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي"، بهدف التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في العمل التنموي والتطوعي.

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب.

وتناولت الندوة نشأة المبادرة وتطورها وأهم مجالات نشاطها والخدمات التي تقدمها كمشروع تنموي يستهدف القرى والأحياء الفقيرة.

وحضر الندوة 228 طالباً وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشرف على الندوة الدكتورة أماني السيد، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شارك في إعدادها الدكتور محمد عبد المنعم من قسم الفلسفة. وحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد فريد والدكتورة سما الشافعي من مبادرة حياة كريمة.