على بعد 24 ميلاً.. حادث جديد ضد سفينة جنوب ميناء المخا اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقرير عن حادث جديد على بعد 24 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من ميناء المخا اليمني، مؤكدة أنه يجرى التحقيق في الأمر.

وكانت الهيئة أعلنت، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقريراً عن حادث في محيط باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت الهيئة البريطانية (UKMTO) إنها تلقت بلاغًا حول انفجار محتمل وقع على سفينة في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوبًا من مدينة المخا الساحلية في اليمن.

وصدرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حادث غير عادي.