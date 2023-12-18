رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

كشفت الفنانة يسرا العديد من اسرار مشوارهاالفني والصعاب التي واجهاتها في البداية ولماذا اطلق عليه النجمة المعلبة وسر رفضها للعالمية .

تصريحات الفنانة يسرا في مهرجان الجونة

قالت الفنانة يسرا، خلال الجلسة النقاشية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة “أنا نمرة واحد في الوطن العربي، فما هو المبرر للعمل خارج مصر وترتيب اسمي بشكل متأخر جدا؟”.

على جانب آخر، أكدت يسرا خلال الندوة التي أدارتها ماريان خوري: “قدمت مع الزعيم عادل إمام 17 فيلما من أفضل أدواري، وفخورة بكل أعمالي معه لأنه شخص استثنائي وفنان عظيم”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.