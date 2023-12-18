استكمال مسيرة البناء.. "المعلمين" تهنئ السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية

تقدمت النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالمحافظات واللجان النقابية للمعلمين بالمراكز والأقسام الإدارية بالجمهورية بَأسْمَى آيات التهانى مقرونة بكل معاني التقدير والاعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه الكاسح فى الانتخابات الرئاسية والتى عبر فيها جموع الشعب المصرى على مدى اعتزازهم به رئيساً لكل المصريين وذلك تقديراً لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وقالت المعلمين، إننا "واثقون فى أنه سوف يتحقق على يديه لجماهير الشعب المصرى كل خير وسؤدد وازدهار متطلعين إلى دعمه لمسيرة العمل النقابى ورعاية مطالب ومصالح المعلمين وصولاً إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر التعليم هو مدخله الحقيقى وبوابته الوحيدة واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة".

واختتمت: "ندعو الله لكم دوماً بالتوفيق والنجاح والتألق، والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل".