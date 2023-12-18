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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يهنئ السيسي: دليل قاطع على التفاف الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وعبر  حزب مستقبل وطن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على إلتفاف الشعب المصري حوله ، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة ، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن توليه الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الإنتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، ومن جهة أخرى يُثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سَطَّرَ ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمُشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واختتم: يُعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لإستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومُساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصةً في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة.

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