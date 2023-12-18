عمال الخدمات الإدارية للسيسي: "ابني إحنا دراعك ليل ونهار معاك"

بعث مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السبسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية قادمة وبأغليية مطلقة ويعد هذا الفوز انتصارا للوعى السياسى والدستورى لدى المصريين.

أشاد مجلس ادارة نفابة الخدمات الادارية بتعانق مؤسسات الدولة مع الشعب حتى خرجت الانتخابات الرئاسية فى أروع صورة أبهرت العالم وهى صورة مشرفة كافية بالرد على المتأمرين.

وثمن مجلس ادارة النقابة دور العمال فى الخروج لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على الامن القومى المصرى واستكمال بناء مشروع الجمهزرية الجديدة.

وأكد " المهيرى " تنفيذ اكبر برنامج تثقيفى عمالى بخلاف تنظيم المسيرات ابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السبسى بمنصب رئيس الجمهزرية وذلك عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين والتى تم اجراؤها بالداخل والخارج أول شهر ديسمبر الجارى.

وعمت الفرحة مقرات التنظيم النقابى عقب الاعلان عن فوز الرئيس بمنصب رئيس الجمهورية حيث ارنفعت صيحات البهجة بين العمال الذين رفعوا صور الرئيس فى تعانق مع علم الدولة المصرية ورددوا هتاف " ابنى. احنا دراعك '" ليل ونهار معاك'.

وتوجه مجلس ادارة النقابة برئاسة هشام فاروق المهيرى وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس ادارة النقابة عن الشباب ومختار ابو الفتوح عضو مجلس الادارة لشئون الاعلام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد بالشكر والامتنان الى الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والشباب والرياضة وكل الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات الانتاجية لتوفير كل الامكانات لنجاح الانتخابات وخروجها بالشكل الديمقراطى.

وتابع " المهيرى ' معلنا ان مظاهر برمامج الاحتفالات ستسمر ٣ ايام ويتضمن البرامج انارة واجهة التنظم النقابى بالليزر وانتاج فيلم تسجيلى طويل عن انجازات الرئيس خلال ٩ سنوات بخلاف تنفيذ اكبر برنامج توعوى بزيادة الانتاج خلال الفترة القادمة .