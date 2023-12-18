تحيا مصر.. السيسي: لا أملك في مهمتي سوى العمل بكم ومن أجلكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة جديدة: "أنني كما عاهدتكم رجلا مصريا نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة أنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التى كلفتموني بها سواء العمل بكم ومن أجلكم".

وأردف: "لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالي وتحقيق أمالكم وتطلعاتكم".

أكمل الرئيس: "أن اختياركم لي إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد".

فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة

وأكد الرئيس السيسي: "فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وقوة شعبها واصطفافه دائما وأبدا، وقبل كل شيء وبعد كل شيء الله سبحانه وتعالي، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر ".