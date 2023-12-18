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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدى البدوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدا أن حصوله على الأغلبية المطلقة يعبر عن انحياز المصريين إلى مشروع الجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تغيير حياة المصريين إلى الأفضل؛ خاصة وأن هذا المشروع لا يهدف إلى تغيير الحجر فقط، وإنما يهدف أيضا إلى تطوير البشر.


وثمن البدوي - في بيان اليوم /الاثنين/- وعي المصريين الذي كان له الدور الأكبر في خروج تلك الانتخابات بهذا الشكل المشرف؛ بسبب مشاركتهم غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الأمن القومي كان سببًا رئيسيًا في اختيارهم للرئيس السيسي الذي واجه بشجاعة كافة التحديات.


وأشاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بنزاهة العملية الانتخابية، التي أدارتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وكذا ما قامت به مؤسسات الدولة لخروج المشهد الانتخابي بهذا المظهر الحضاري، الذي يعبر عن وجه الدولة المصرية.

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