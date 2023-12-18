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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إعلان فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة يدخل مصر مرحلة تاريخية

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

أكدت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، أن إعلان  فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي  بفترة  رئاسة جديدة  يدخل مصر إلى مرحلة تاريخية جديدة يجني  فيها الشعب المصري ثمار سنوات من  التنمية  والاعمار  الجارية في  كل مكان.

وجهت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي ثقه المصريين وفوزه  بفترة رئاسية جديدة لقيادة الأمة الي مزيد من الإنجاز والتنمية والعمل من أجل حياة أفضل للشعب المصري.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن نتيجة الانتخابات كاشفة  لما يكنه الشعب المصري من حب واقتناع بأن الرئيس السيسي هو الشخصية الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي المصري والتصدي للتهديدات الخارجية وقدرته علي مواجهة التحديات الداخلية.

   
ووجهت النائبة رحاب موسي التحية  للشعب المصري علي اختياره ، كما وجهت الشكر الي الأحزاب السياسية علي الدور الذي قامت به في هذه الانتخابات   وتوعيتها للشعب المصري  بضرورة المشاركة فيها رغم دعوات  الجماعه الإرهابية التشكيك فيها 
وقالت النائبة رحاب موسي ، لقد نجح الشعب المصري في هذه الانتخابات باختياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده  ونحت الأحزاب ونجحت الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعاونة في الخروج بها الي بر الأمان وفي مظهر ديمقراطي أشاد به الداني والقاصي

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