لاستكمال البناء.. القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري

تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسا لجمهوريه مصر العربية.

وأكد المجلس ثقته في رؤية الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الانسان.

وأعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالاً كثيفاً من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

وقال المجلس إنه بمناسبة هذه التجربة الديمقراطية المهمة لمسيره ومستقبل الشعب المصرى ، فإنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الانسان لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الانتخابية التي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.