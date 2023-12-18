باحثة سياسية: الدولة المصرية قادرة وتستطيع مواجهة التحديات القادمة بفضل تكامل المؤسسات

قالت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الدولة المصرية نجحت في تنظيم الانتخابات الرئاسية بدقة متناهية.



وأضافت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "التحديات القادمة تتلخص في أكثر من شيء منها تحديات الأمن الغذائي والاقتصاد والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الماضية".

وأشارت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة السياسية،: "الدولة المصرية قادرة وتستطيع مواجهة التحديات القادمة بفضل تكامل المؤسسات".

