محافظ الإسماعيلية مهنئا الرئيس: إنجازاتكم ستظل رمزا منيرا في حاضر ومستقبل الأمة

بعث اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ونصَّت البرقية: "يُسعدني ويشرفني بالإنابة عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة أن أتقدم بأسمى عبارات التهنئة لفخامتكم، راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".

وتابع" بشارة": "لقد واجهت العديد من التحديات الجسيمة بكل عزمٍ وإصرار؛ من أجل رفعة وتقدم الشعب المصري، حاملًا لواء العزة والكرامة نحو الجمهورية الجديدة. واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن لتكون دومًا باعثًا للأمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر.

وأضاف "بشارة": "سيادة الرئيس ستظل إنجازاتكم رمزًا منيرًا في حاضر ومستقبل هذه الأمة، وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة، حفظكم الله، ودمت قائدًا وراعيًا للسلام والنماء."