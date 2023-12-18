احتفالاً بفوز الرئيس السيسي.. مسيرة حاشدة بالسيارات في الإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من إجمالى أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين 18 /12 /2023 .

جاء ذلك بحضور ومشاركة بعض أعضاء الهيئة البرلمانية من أعضاء الحزب بالإسماعيلية وأمناء الامانات النوعية بالحزب وأمناء المراكز والوحدات الحزبية على مستوى المحافظة وبعض الشخصيات العامة وعدد من المواطنين.



واحتفل المشاركون وعبروا عن فرحتهم من خلال مسيرة حاشدة بالسيارات.

ورفع المشاركون أعلام مصر على السيارات وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تشغيل الاغانى والأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت تعبيرا عن فرحتهم العارمة بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدا على دعمهم للقيادة السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمالا لمسيرة التنمية وتأكيدا أيضا على تأييدهم ودعمهم لكافة الإجراءات التى يتخذها تجاه القضايا الإقليمية وحبا لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة العمل بالهيئة وبشركاتها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل بأن يوفق الرئيس لما فيه الخير للبلاد وتحقيق العزة والرفعة لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على تعهده وكافة العاملين بالهيئة وبشركاتها التابعة على استمرار العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للرئيس لتعظيم الاستفادة من قناة السويس ومشروعاتها التنموية و بذل أقصى الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ورافدا رئيسيا للدخل القومي.

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