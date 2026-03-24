الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
أخبار العالم

هجوم في لندن.. إحراق سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية

القسم الخارجي

فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقًا موسعًا بعد إضرام النيران في أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هاتزولا» التطوعية في منطقة جولدرز جرين شمال لندن، في حادث وصفته السلطات بأنه «هجوم متعمد» يُشتبه في كونه جريمة كراهية معادية للسامية.

ووفقًا لبيان الشرطة، لا تزال التحقيقات جارية في موقع الحادث، وسط انتشار أمني مكثف، بينما لم تسجل أي اعتقالات حتى الآن. 

ويُعد استهداف خدمات طبية طارئة تطوعية تطورًا لافتًا، نظرًا لطبيعة عملها الإنساني في الاستجابة للحالات الحرجة.

أضرار مادية دون إصابات

أفادت فرقة إطفاء لندن بأنها دفعت بست عربات إطفاء ونحو 40 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في سيارات الإسعاف وتسبب في انفجار عدة أسطوانات غاز بداخلها.

وأدى ذلك إلى تحطم نوافذ مبنى سكني مجاور، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت السلطات أن الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما تواصل الفرق الفنية فحص موقع الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

إدانات رسمية

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه «هجوم إحراق متعمد وصادم للغاية»، مؤكدًا أن «معاداة السامية لا مكان لها في المجتمع البريطاني».

وأشار ستارمر إلى تضامنه مع المتضررين، معتبرًا أن استهداف منظمة طبية تطوعية يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي التعامل بحزم.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي انعكست في زيادة حوادث الكراهية والاستهداف على أساس ديني أو عرقي في عدد من الدول الغربية.

لندن يهودية منظمة يهودية بريطانيا إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق |تفاصيل

العراق

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق.. تفاصيل

مصلحة الضرائب

تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد