قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هو محمد باقر ذو القدر.. الرجل الذي يقود الأمن القومي الإيراني بعد لاريجاني؟
عبد اللطيف: مستعدون لتقديم الدعم لدولة السودان في عدد من المجالات التعليمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 17 طائرة مسيرة و5 صواريخ باليستية إيرانية
ترامب يسعى لاتفاق مع طهران.. ومشاورات أمنية عاجلة في تل أبيب ترقبًا للتطورات
خلفا للاريجاني.. إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينا للأمن القومي
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل
عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر
إسرائيل تستهدف محطات وقود حزب الله في لبنان.. وأحمد سنجاب يشرح التفاصيل
عمر مرموش يثير اهتمام برشلونة وأتلتيكو وفنربخشة الصيف المقبل
موعد عيد الأضحى 2026.. متى وقفة عرفات؟ | الحسابات الفلكية تجيب
هجوم في لندن.. إحراق سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية
رسمياً خلال أيام.. غلق المحلات وقاعات الأفراح 9 مساءً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يثير اهتمام برشلونة وأتلتيكو وفنربخشة الصيف المقبل

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

تصدر اسم عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، مجددًا عناوين سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى في إسبانيا وإنجلترا وتركيا.

وكشفت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يضع مرموش ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم في ميركاتو الصيف، إلى جانب البحث عن قلب دفاع لتقوية الفريق تحت قيادة المدير الفني هانز فليك.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل قلة فرص مشاركة اللاعب منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، ما يجعل رحيله المحتمل أمرًا مطروحًا بقوة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لبرشلونة، حيث يتميز مرموش بالسرعة، والمرونة التكتيكية، والقدرة على الضغط على دفاعات الخصوم، مواصفات تتوافق تمامًا مع أسلوب لعب فليك.

وفي الوقت نفسه، يضع أتلتيكو مدريد المهاجم المصري على رأس أولوياته لتعزيز هجوم الفريق.

وذكر موقع Fichajes الإسباني الخاص بأخبار الانتقالات، أن إدارة الروخيبلانكوس تسعى لتأمين بديل قوي في حال رحيل لاعبين بارزين مثل جوليان ألفاريز أو ألكسندر سورلوث.

ويعتبر المدرب دييجو سيميوني أن مرموش يمتلك الذكاء التحركي والمرونة التكتيكية التي تمنح الهجوم الأتليتي ديناميكية كبيرة، فضلًا عن خبرته الدولية مع منتخب مصر، التي تتضمن تسجيل 10 أهداف في 46 مباراة.

ويبلغ عمر مرموش 27 عامًا، ويستطيع اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز قوة خط هجوم أتلتيكو مدريد، مع ضمان حصوله على دور أساسي وقيادي قد يكون الحافز الأكبر للانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

إلى جانب الأندية الإسبانية، يراقب فنربخشة التركي وضع مرموش عن كثب لتعزيز صفوفه بعد رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة، بينما يفضل اللاعب البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يضع أستون فيلا وتوتنهام ضمن قائمة الخيارات المحتملة له.

ومع هذا الاهتمام المتعدد من أندية أوروبا، يبدو أن الصيف المقبل سيكون حاسمًا في تحديد وجهة عمر مرموش، سواء بالاستمرار في الدوري الإنجليزي أو خوض تجربة جديدة في إسبانيا أو تركيا.

عمر مرموش مرموش برشلونة أتلتيكو مدريد فنربخشة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى في الجيزة

أرشيفية

اخماد حريقين داخل منزل وشقة في العمرانية وأوسيم

قانون الإيجار القديم

10 مايو.. نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالصور

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد