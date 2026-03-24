عمر مرموش يثير اهتمام برشلونة وأتلتيكو وفنربخشة الصيف المقبل

تصدر اسم عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، مجددًا عناوين سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى في إسبانيا وإنجلترا وتركيا.

وكشفت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يضع مرموش ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم في ميركاتو الصيف، إلى جانب البحث عن قلب دفاع لتقوية الفريق تحت قيادة المدير الفني هانز فليك.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل قلة فرص مشاركة اللاعب منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، ما يجعل رحيله المحتمل أمرًا مطروحًا بقوة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لبرشلونة، حيث يتميز مرموش بالسرعة، والمرونة التكتيكية، والقدرة على الضغط على دفاعات الخصوم، مواصفات تتوافق تمامًا مع أسلوب لعب فليك.

وفي الوقت نفسه، يضع أتلتيكو مدريد المهاجم المصري على رأس أولوياته لتعزيز هجوم الفريق.

وذكر موقع Fichajes الإسباني الخاص بأخبار الانتقالات، أن إدارة الروخيبلانكوس تسعى لتأمين بديل قوي في حال رحيل لاعبين بارزين مثل جوليان ألفاريز أو ألكسندر سورلوث.

ويعتبر المدرب دييجو سيميوني أن مرموش يمتلك الذكاء التحركي والمرونة التكتيكية التي تمنح الهجوم الأتليتي ديناميكية كبيرة، فضلًا عن خبرته الدولية مع منتخب مصر، التي تتضمن تسجيل 10 أهداف في 46 مباراة.

ويبلغ عمر مرموش 27 عامًا، ويستطيع اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز قوة خط هجوم أتلتيكو مدريد، مع ضمان حصوله على دور أساسي وقيادي قد يكون الحافز الأكبر للانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

إلى جانب الأندية الإسبانية، يراقب فنربخشة التركي وضع مرموش عن كثب لتعزيز صفوفه بعد رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة، بينما يفضل اللاعب البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يضع أستون فيلا وتوتنهام ضمن قائمة الخيارات المحتملة له.

ومع هذا الاهتمام المتعدد من أندية أوروبا، يبدو أن الصيف المقبل سيكون حاسمًا في تحديد وجهة عمر مرموش، سواء بالاستمرار في الدوري الإنجليزي أو خوض تجربة جديدة في إسبانيا أو تركيا.