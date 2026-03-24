إسرائيل تستهدف محطات وقود حزب الله في لبنان.. وأحمد سنجاب يشرح التفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجنوب اللبناني شهد خلال الساعات الماضية سلسلة متلاحقة من التطورات الميدانية، تمثلت في شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة مناطق، بالتزامن مع إصدار إنذارات لسكان بلدات في قضاء صور منذ فجر اليوم، الثلاثاء.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الإنذارات استهدفت محطات تمويل الوقود التابعة لحزب الله، المعروفة باسم "محطات الأمانة"، والتي تغطي مناطق واسعة في لبنان، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته بعد استهداف جسور رئيسية بين شمال وجنوب نهر الليطاني خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن التطورات شملت أيضًا عمليات اغتيال، أبرزها استهداف شقة سكنية في بلدة بشامون قرب بيروت، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء بينهم طفلة، إلى جانب إصابات، فضلًا عن عملية أخرى داخل مخيم "100 و100" للاجئين الفلسطينيين، دون اتضاح هوية المستهدف حتى الآن.

