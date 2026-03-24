الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

الصحة اللبنانية: 5 شهداء و7 مصابين في غارات الاحتلال على جنوبي البلاد

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "الصحة اللبنانية" بأن 5 شهداء و7 مصابين سقطوا في غارات الاحتلال على قري سلعا وصريفا وعيتيت جنوبي البلاد.

وتشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، مع إعلان حزب الله تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا قوات وآليات إسرائيلية في بلدة القوزح الحدودية، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر المرتفع على طول الخط الأزرق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وبحسب ما أعلنه الحزب، فقد تم استهداف قوة من الجنود الإسرائيليين كانت تتمركز داخل أحد المنازل في البلدة باستخدام صاروخ موجه، وهو ما يشير إلى دقة استخباراتية ورصد ميداني متقدم لتحركات القوات الإسرائيلية.

كما أعلن الحزب لاحقًا تنفيذ هجوم آخر بالصواريخ استهدف تجمعًا لجنود وآليات عسكرية في المنطقة ذاتها، ما يعكس تكثيفًا واضحًا في وتيرة العمليات ونطاقها.

دلالات التصعيد

وتحمل هذه العمليات عدة دلالات ميدانية وسياسية في آن واحد، إذ تعكس أولًا قدرة حزب الله على اختراق الإجراءات الأمنية الإسرائيلية على الحدود، والوصول إلى أهداف حساسة بدقة.

كما تشير إلى أن الحزب يسعى إلى تثبيت معادلة ردع جديدة، تقوم على استهداف أي تمركز عسكري إسرائيلي داخل المناطق الحدودية أو بالقرب منها.

ويُفهم من طبيعة الأهداف سواء كانت داخل منازل أو تجمعات آليات أن الحزب يركز على ضرب القوات في نقاط تمركزها، وليس فقط الرد على هجمات مباشرة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه انتقال من نمط “الرد الدفاعي” إلى “المبادرة الهجومية المحدودة”.

وفي المقابل، تعكس هذه العمليات أيضًا رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل، مفادها أن الجبهة اللبنانية ستظل مفتوحة ضمن قواعد اشتباك مرنة، وأن أي تصعيد في مناطق أخرى، خصوصًا في غزة، قد يقابله ضغط ميداني على الجبهة الشمالية.

هل ابتلاع المصلي لبقايا الطعام في الفم تفسد الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

هل يصح صيام من نسي تبييت النية قي الست من شوال؟.. دار الإفتاء توضح

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
