قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: البلاد على موعد مع موجة طقس شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة
حادث مأساوي في نيويورك.. مصرع طيارين بعد اصطدام طائرة بسيارة إطفاء| صور
الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يصح صيام من نسي تبييت النية قي الست من شوال؟.. دار الإفتاء توضح

عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن النية مطلوبة في الصوم مطلقاً سواء كان فرضاً أو نفلاً فلا يصح الصوم إلا بنية.

واستندت الدار في ذلك إلى ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.

وأوضحت الدار أن صيام الأيام الستة من شوال هو من جملة الصيام الذي يفتقر إلى نية ولكن اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تبييت النية من الليل في مثل هذا الصوم.

فقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن صوم النافلة يصح فيه انعقاد النية بعد طلوع الفجر وقيده الحنفية والشافعية بما قبل الزوال بينما أطلق الحنابلة القول في أي وقت من النهار واشترطوا جميعاً أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره.

واستشهدت الدار بقول الإمام أبي البركات النسفي الحنفي في كنز الدقائق بصحة صوم النفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبقول الإمام الشيرازي الشافعي في المهذب بأن صوم التطوع يجوز بنية قبل الزوال.

كما لفتت إلى قول العلامة ابن قدامة الحنبلي في المغني أن من نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه.

واستدل الجمهور على ذلك بما ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.

وكذلك استدلوا بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم هل عندكم شيء فقالت ما عندنا شيء فقال فإني صائم.

وفي المقابل أشارت الدار إلى مذهب المالكية والمزني من الشافعية الذين ذهبوا إلى اشتراط تبييت النية من الليل في صوم التطوع كصوم الفرض بحيث تنعقد قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

وبناء على ذلك خلصت دار الإفتاء إلى أنه ينبغي على مريد صوم النافلة ومنها صيام الأيام الستة من شوال تبييت نية الصيام من الليل فإن أصبح من غير أن يبيت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه تقليداً لمن أجاز.

وشددت الدار في فتواها على أن الصيام في هذه الحالة يكون صحيحاً بهذه النية التي عقدت بعد صلاة الفجر شريطة أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره من المفطرات.

دار الإفتاء حكم النية صيام الست من شوال صوم التطوع تبييت النية فقه الصي صوم النافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مواصفات ساعة Rollme Vast

تنافس أبل وبإمكانات ثورية.. تعرف على أفضل ساعات ذكية في الأسواق

نظام Android 17

جوجل تفاجئ مستخدمي أندرويد 17 بالعديد من الميزات الجديدة.. إليك أبرزها

آبل

تطبيق دردشة سيري.. هل تنجح أبل تتعثر في سباق الذكاء الاصطناعي؟

بالصور

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد